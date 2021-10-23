Жителя Новосибирской области задержали за комментарии в соцсети о застреленном полицейским Векиле Абдуллаеве

Романа Комотского задержали за агрессивный комментарий в соцсети.

Правоохранители задержали 41-летнего Романа Комотского, который с ненавистью высказывался об иностранцах в соцсетях. Свои комментарии он оставлял в сети «ВКонтакте» под сообщением о гибели Векила Абдуллаева.

Напомним, в Мошковском районе молодые люди на тонированном автомобиле отказались подчинить ГИБДД. Во время конфликта один из сотрудников достал табельное оружие и выстрелил. Погиб один из пассажиров – азербайджанец Векил Абдуллаев. И полицейский (по предварительным данным он выстрелили нечаянно), и друзья погибшего попали под следствие.

Теперь же наказание грозит и интернет-комментатору. В распоряжении КП-Новосибирск есть видео, на котором он дает показания.

- Что вы сделали? – Спрашивает его собеседник за кадром.

- Оставил негативный комментарий в соцсети «контакт» к посту, когда полицейский застрелил парня узбекской национальности, - отвечает Комотский, путая национальность.

- Что вы призывали делать?

- Ну, я не призывал. Оставил комментарий негативный сгоряча. Получилось, что так выразился с угрозами на жизнь. Просто не хотел, а получилось, выразился плохо. Сожалею об этом и призываю всех не совершать таких действий необдуманных.

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