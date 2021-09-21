Стала известна причина убийства 16-летнего школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

Подросток после ранения добежал до домика. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Стала известна возможная причина убийства 16-летнего подростка на пляже «Бумеранг». Напомним, ранее в Калининградской области был задержан предполагаем убийца школьника - 21-летний парень. Источник КП-Новосибирск рассказал, почему он зарезал подростка:

- По предварительной версии, умерший подросток и его друг засняли на видео секс администратора гостиницы и охранника, и этот ролик выложил в сеть, - пояснил источник КП-Новосибирск. - А потом подросток случайно встретил того самого охранника и рассказал о видео. После чего парень набросился на школьника с ножом.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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