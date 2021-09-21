В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка на пляже «Бумеранг»

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка на пляже «Бумеранг» в Новосибирске. Фото: соцсети.

Во вторник, 21 сентября, стало известно о задержании и аресте подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка у пляжа «Бумеранг». Трагедия произошла в июне 2018 года. Все это время следователи и полицейские пытались установить и найти убийцу мальчика.

— Следователи совместно с правоохранителями повторно изучили уголовное дело. Благодаря этому они получили новые сведения о причастности лица к данному преступлению. После чего им удалось установить местонахождение 21-летнего подозреваемого. Его задержали 18 сентября в Калининграде, затем этапировали в Новосибирск. Он признался в убийстве подростка, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Следствие установило, 28 июня 2018 года между погибшим подростком и подозреваемым произошел конфликт. Фигурант уголовного дела ударил шею мальчика колющим предметом. От полученных ранений парень скончался.

В СК уточнили, в ходе расследования уголовного дела допросили 400 свидетелей и провели более 100 экспертиз, в том числе и особо-сложных. Результаты расследования уголовного дела контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения — его отправили в СИЗО.

Сейчас с учетом показаний задержанного следователи продолжают расследовать уголовное дело.

Ранее сообщалось, подозреваемым по делу был полицейский, который активно участвовал в поисках убийцы школьника.

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