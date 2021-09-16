В убийстве 16-летнего подростка на новосибирском пляже «Бумеранг» подозревают полицейского

У парня была перерезана артерия на шее. Фото: соцсети
В деле об убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже «Бумеранг» появился подозреваемый. Напомним, летом 2018 года школьник приехал отдыхать на берег Обского водохранилища вместе с другом и его родителями. Утром он пошел в туалет, а вернулся оттуда, истекая кровью.
Подозрения упали на сотрудника отдела полиции одного из районов Новосибирска.
— Он служит в полиции с 1998 года, работает в патрульно-постовой службе, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительный органах.
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