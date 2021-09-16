В убийстве 16-летнего подростка на новосибирском пляже «Бумеранг» подозревают полицейского

У парня была перерезана артерия на шее. Фото: соцсети

В деле об убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже «Бумеранг» появился подозреваемый. Напомним, летом 2018 года школьник приехал отдыхать на берег Обского водохранилища вместе с другом и его родителями. Утром он пошел в туалет, а вернулся оттуда, истекая кровью.

Подозрения упали на сотрудника отдела полиции одного из районов Новосибирска.

— Он служит в полиции с 1998 года, работает в патрульно-постовой службе, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительный органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он там…» — смертельно раненный школьник пытался рассказать взрослым про убийцу

16-летний парень из Новокузнецка приехал в Новосибирск, чтобы отдохнуть на пляже. После очередной ночи в кемпинге подросток погиб при загадочных обстоятельствах (подробности)

«Узнайте их со спины»: Возможные убийцы новокузнецкого школьника попали на видео

В Новосибирске зверски убит подросток на пляже. Следствие объявило награду за помощь в розыске преступников (подробности)

«Какая-то тварь его поджидала в кустах» — свидетель гибели школьника в Новосибирске просит прощения у его родителей

Рядом с пляжем «Бумеранг» убит 16-летний подросток из Новокузнецка. Преступник еще не задержан (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.