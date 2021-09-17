Центр общественного наблюдения опроверг данные о неработающей камере на выборах в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 17 сентября, в ЦОН опровергли данные о некорректно работающей камере на одном из избирательных участков. Ранее одна из политических партий заявляла, что на участке № 1514, расположенном в Железнодорожном районе города, видеонаблюдение транслирует картинку за 16 сентября.

— На видео прямого эфира видно, трансляция прямого эфира идет своевременно. При этом место наблюдателя от этой партии в Центре общественного наблюдения пустует: хотя если бы он находился здесь, то мог бы быстро уточнить ситуацию на участке №1514, — заявили в ЦОН.

Ранее КП-Новосибирск писала, в пятницу, 17 сентября в Новосибирске стартовали выборы депутатов в Госдуму. Проголосовать можно в течение трех дней. Работают участки с 8 утра и до 8 вечера. Чтобы проголосовать, нужно прийти на участок по мету прописки с паспортом. Также на некоторых участках действуют пункты вакцинации.

Напомним, на одном из избирательных участков случилась трагедия — умерла 71-летняя пенсионерка, которая пришла отдать свой голос.

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