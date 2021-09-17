В Новосибирске открылись избирательные участки выборов в Госдуму

Свой выбор можно сделать в течении трех дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 17 сентября, в Новосибирске заработали избирательные участки выборов в Госдуму РФ. Они открылись в 8 утра. У новосибирцев есть возможность проголосовать до 20:00.

Всего на территории области открыто 2 тысячи участков, которые будут принимать посетителей 17, 18 и 19 сентября.

В этом году в выборах участвуют представители 14 политических партий. По одномандатным округам от каждого региона включены 40 человек.

Для того, чтобы поучаствовать в голосовании необходимо посетить избирательный участок по месту прописки с паспортом. Уточнить номер участка можно на сайтах Госуслуги и ЦИК России. Кроме того, это можно сделать в приложении 2ГИС. За депутатов избирателям нужно будет поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата.

Также напомним, в этом году в избирательных участках работаю пункты вакцинации от ковида. Желающим привиться надо взять на выборы СНИЛС, сертификат о прививках и полис. В дни голосования в связи с эпидемиологической обстановкой строго соблюдают меры профилактики: масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию рук и поверхностей.

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