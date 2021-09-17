В Новосибирске на избирательном участке умерла 71-летняя пенсионерка

В Новосибирске на избирательном участке умерла женщина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 17 сентября, на избирательном участке в Новосибирске умерла пожилая женщина. Трагедия произошла на улице Зорге, в 41-й школе. Сибирячке, которая пришла на выборы, внезапно стало плохо. Ей вызвали «Скорую помощь».

— У женщины произошла внезапная остановка сердечной деятельности. К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли — женщина скончалась, — рассказала КП-Новосибирск главный врач «Скорой помощи» Ирина Большакова.

Известно, что сибирячке был 71 год. До прибытия бригады медиков помощь ей оказывала фельдшер, работающая на участке. Машина «скорой» приехала на место через 8 минут.

Ранее сообщалось, в пятницу, 17 сентября, в Новосибирске начались трехдневные выборы депутатов в Госдуму. Участки открылись в 8 утра, работать они будут до 8 вечера. В связи с эпидемиологической обстановкой проголосовать можно будет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

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