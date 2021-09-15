В Новосибирске на избирательных участках заработает 114 пунктов вакцинации

Прививку будут ставить всем желающим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в день выборов на участках, где будет проходить голосование, горожане смогут поставить вакцину от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Чтобы вакцинироваться нужно будет взять с собой сертификат профилактических прививок, паспорт, страховой полис, СНИЛС, — говорится в сообщении.

В мэрии также опубликовали список, где можно будет привиться от опасного вируса.

— В Дзержинском районе на избирательных участках, которые откроются в школах № 153, 36, 96, 71, 177, 197, гимназии №15, лицее №113. В Калининском районе привиться можно будет в школах № 34, ЦВР «Пашинский» на улице Солидарности и Новоуральской, в гимназии №12, СОШ № 158, 211, 203, 184, 8, 103, 207, 151 и лицее № 126. В Кировском районе пункты вакцинации откроются в школах № 64, 192, 196, 217, 47, 128, 63, 65, 41, 134, 198, гимназии №7, ГАПОУ «НКЛПиС», МБОУ ЛИТ, — говорится в документе.

В Ленинском районе вакцину от коронавируса можно поставить во второй новосибирской гимназии, а также в школах № 92, 45, 90, 67, 215, 92, 20. Прививать желающих будут и в Информационно-экономическом центре, а еще лицее №136 и СибУПК.

В Советском районе пункты вакцинации заработают в УИК гимназии №6 «Горностай», школе № 102, ФГБУК ДУ СО РАН, ТОС «Кирово», школе № 165 им. В. Бердышева, школе №179.

В Первомайском районе прививки от ковида будут ставить в школе № 140, 141 и 142. А в Октябрьском районе такие пункты откроются в лицее № 185, гимназии №11, а также школах № 216, 155, 189, 186, 11 и 167.

В Центральном округе прививочные пункты в дни голосования откроются в средних школах № 3, 84, 137, 168, 1, 13, 17, 24, 85, 43, 58, 74, 77, 100, 120, 131, 172, 180, 200, 51, 4, 29, 99, 156. Также они будут доступны в специальной коррекционной школе №17, гимназиях № 4, 10, 9, 1, 12, 13, лицеях № 9, 22, 159. Кроме того, поставить прививку избиратели смогут в музыкальном колледже им. Мурова и специальном колледже № 1.

Также напомним, сейчас в Новосибирской области доступны 95 пунктов вакцинации. Из них 23 мобильных пункта работают на территории Новосибирска, 10 пунктов в области. Кроме того, действуют 97 мобильных прививочных бригад.

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