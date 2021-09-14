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Происшествия14 сентября 2021 21:04

В Новосибирске судят отца троих детей за смерть пассажира в пьяном ДТП

Мужчина признал вину, но мать погибшего требует строгого наказания
Никита МАНЬКО
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Виновник ДТП раскаялся и признал вину

Виновник ДТП раскаялся и признал вину

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Дело о смертельном ДТП начали слушать в Калининском районном суде. Напомним, трагедия произошла 4 апреля на улице Тюленина: пьяный водитель на Lexus RX 330 не справился с управлением и врезался в столб. В результате 40-летний пассажир скончался на месте аварии, еще один 27-летний мужчина попал в больницу с травмой живота, ушибом грудной клетки, позвоночника и черепно-мозговой травмой.

Полиция сразу же задержала 27-летнего водителя внедорожника - оказалось, что отец троих детей в момент аварии был пьян.

— Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Однако мать погибшего потребовала суд наказать мужчину по всей строгости. Участковый также дал отрицательную характеристику, — сообщила «КП-Новосибирск» помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

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Появилось видео смертельного ДТП с "Лексусом" в Новосибирске.
Появилось видео смертельного ДТП с "Лексусом" в Новосибирске.
"АСТ - 54".

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