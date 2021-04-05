«Не помню, был ли за рулем»: предполагаемого виновника смертельного ДТП с «Лексусом» задержали

Появилось видео с предполагаемым виновником смертельного ДТП с «Лексусом» в Новосибирске.
Появилось видео с предполагаемым виновником смертельного ДТП с «Лексусом» в Новосибирске. Напомним, авария случилась на улице Тюленина вечером 4 апреля. Водитель кроссовера Lexus RX330 влетел в столб на обочине дороги. Видео с места ДТП появилось в соцсети. ДТП стало смертельным для пассажира «Лексуса», который находился на переднем сидении машины. Также в результате ЧП пострадали два пассажира кроссовера: их госпитализировали в больницу с различными травмами.
— 28-летний мужчина, предполагаемый водитель попавшего в ДТП автомобиля, был госпитализирован с тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Однако из больницы он позже самовольно ушел. По данному ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — пояснили в Городской автоинспекции. — Позже, в результате оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был задержан.
Сам предполагаемый виновник аварии поясняет, что не помнит момент ДТП и не может сказать, был ли он в тот момент за рулем:
— Я ничего пояснить не могу, потому что ничего не помню. Скорее всего не я был за рулем, — говорит сибиряк на видео. — С владельцем авто я познакомился в тот же вечер, а другого пассажира знаю уже давно. Мы все с одного дома.
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