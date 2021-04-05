Новосибирец на кроссовере влетел в столб: есть пострадавшие

В Новосибирске водитель кроссовера влетел в столб. Фото: "АСТ - 54".

Серьезное ДТП произошло в Калининском районе Новосибирске. Здесь, на перекрестке улиц Тюленина и Гребенщикова, водитель кроссовера Lexus RX330 влетел в столб на обочине дороги. Очевидцы выложили кадры с места аварии в соцсети.

— От водителя Лексуса исходил резкий запах алкоголя, травмировались два пассажира кроссовера, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

На фотографиях с места ДТП видно, что «Лексус» получил весомые повреждения. На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и МЧС.

Как рассказала КП — Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова, в ДТП пострадали два человека. Их доставили в Городскую больницу № 25 с сотрясением головного мозга.

В настоящий момент информация о ДТП уточняется.

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