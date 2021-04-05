Появилось видео с места аварии с «Лексусом» в Новосибирске

Появилось видео смертельной аварии с "Лексусом" в Новосибирске. Фото: ГИБДД по НСО.

Момент смертельной аварии, которая произошла на улице Тюленина в Новосибирске, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Напомним, вечером в воскресенье, 4 апреля, водитель кроссовера Lexus RX330 влетел в столб на обочине дороги. Видео с места ДТП появилось в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ — 54» видно, как водитель кроссовера на большой скорости ехал по дороге. В какой-то момент он потерял управление автомобилем и влетел столб. После чего машину развернуло на проезжей части.

Напомним, ДТП стало фатальным для пассажира «Лексуса», который находился на переднем сидении машины. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Также в результате ЧП пострадали два пассажира кроссовера: их госпитализировали в больницу с различными травмами.

В настоящий момент ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.

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