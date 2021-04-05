В Новосибирске в страшной аварии с «Лексусом» погиб пассажир

В страшном ДТП с "Лексусом" в Новосибирске погиб человек. Фото: ГИБДД по НСО.

Стали известны подробности аварии, которая произошла в Калининском районе Новосибирска на улице Тюленина. Здесь, вечером в воскресенье, 4 апреля, водитель кроссовера Lexus RX330 влетел в столб на обочине дороги.

— В 23:55 неустановленный водитель за рулем Lexus RX330 около дома № 15 на улице Тюленина, наехал на световую опору, которая находилась справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадали два пассажира. Мужчине 1993 года рождения диагностировали тупую травму живота и ушиб грудной клетки. У мужчины 1980 года рождения медики выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвоночника, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Кроме того, по данным ведомства, ДТП стало смертельным для пассажира кроссовера, который находился на переднем сидении автомобиля. В результате аварии он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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