Завершено расследование уголовного дела друзей парня, застреленного полицейским в Мошково

Мужчины пойдут под суд. Фото: стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова, судебного департамента в Новосибирской области, стоп-кадр с видео группы «В Азербайджане»

Расследование уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области завершено. Напомним, инцидент случился в мае этого года. Трое мужчин: Векил Абдуллаев, Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов ехали в наглухо тонированной машине. А когда их пытались остановить постовые, дали газу. В итоге — погоня, потасовка и случайный выстрел: Векил погиб.

Позже в деле появился еще один подозреваемый. После того, как видео задержания попали в сеть, один из сибиряков узнал Руслана Курбанова. Он сообщил в полицию, что он и его брат Турал Курбанов напали на него в октябре 2020 года из-за замечания о неправильной парковке.

— В отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 318, статьи 319, части 2 статьи 162 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой), — сообщили в СКР.

Сейчас их уголовное дело направлено для утверждение обвинительного заключения с последующей передачей его в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Векил не должен был погибнуть от пули гаишника: как полиция закрыла глаза на прошлое преступление новосибирских лихачей

В громком деле о гибели Векила Абдуллаева, которого нечаянно застрелил новосибирский инспектор ГИБДД, новые детали (подробнее).

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.