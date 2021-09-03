Увезут ли белых медведей Норди и Шайну из Новосибирска: ответили в зоопарке

Белые медвежата Норди и Шайна родились в Новосибирском зоопарке в 2018 году. Фото: Анна НОВИКОВА

Белые медвежата Норди и Шайна родились в Новосибирском зоопарке в 2018 году. Судьба полярных малышей очень волнует сибиряков, ведь они уже подросли и, по логике, в ближайшее время должны будут отправиться на постоянное место жительства в другие зверинцы. Однако, как пояснили в зоопарке, пока никаких конкретных планов насчет перевоза мишек нет.

— Пока что у нас нет еще никаких планов насчет перевода медвежат в другой зоопарк. Конечно же, можно точно сказать, что перевозить их мы будем, но пока нет никакой конкретной информации по этому вопросу. Тем более, учитывая то, что сейчас еще продолжают действовать коронавирусные ограничения, — рассказали КП-Новосибирск в Новосибирском зоопарке.

Напомним, Норди и Шайна — уже третье потомство живущих в Новосибирском зоопарке белых медведей Кая и Герды. Первый медвежонок — Шилка — родилась у Герды в 2014 году. Сейчас она находится в зоопарке в Японии. А в 2015 году медведица снова стала мамой и родила медвежонка Ростика, который, повзрослев, переехал в зоопарк в Китае.

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