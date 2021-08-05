Следователи начали проверку после того, как сибирячка уронила годовалого сына из окна, убегая от полиции

Следователи начали проверку после ЧП в Новосибирске, где женщина уронила годовалого сына из окна, убегая от полиции.

Следователи начали проверку после ЧП в Новосибирске, где женщина уронила годовалого сына из окна, убегая от полиции. Напомним, инцидент случился вечером, 5 августа, на улице Дачная, 36: сибирячка, пытаясь спрятаться от силовиков, заперлась в чужой квартире на первом этаже. Она попыталась выбраться с малышом через окно, но не смогла удержать его на руках.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по сообщению о травмировании полуторагодовалого ребенка, — сообщили в областном следственном комитете.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с травмами средней тяжести, а женщину все-таки задержала полиция. Изначально силовики прибыли к ней домой после сообщений от соседей о том, что сибирячка злоупотребляет спиртным и не справляется с воспитанием сына. Известно, что женщина состоит на учете в ПДН, как не благополучный родитель.

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