Новосибирские врачи рассказали о состоянии годовалого мальчика, которого мать выкинула из окна

Врачи доставили ребенка в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи «Скорой помощи» доставили в больницу годовалого мальчика, которого мать выкинула из окна первого этажа. Напомним, по предварительным данным, женщина была пьяна и попыталась сбежать с места ЧП, но полиция ее уже задержала.

Тем временем медики оказывают ребенку всю необходимую помощь:

- Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Насколько серьезные травмы он получил, станет известно после того, как его полностью осмотрят врачи, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач новосибирской станции «Скорой помощи».

Чтобы разобраться в случившемся, КП-Новосибирск ищет очевидцев ЧП и родственников ребенка: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

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