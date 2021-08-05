«Мама уронила, убегая от полиции»: стали известны подробности ЧП с годовалым мальчиком, выпавшим из окна в Новосибирске

В полиции рассказали подробности ЧП с годовалым мальчиком, выпавшем из окна первого этажа. Фото: соцсети

В полиции рассказали подробности ЧП с годовалым мальчиком, выпавшем из окна первого этажа. Напомним, инцидент произошел вечером, 5 августа, в Заельцовском районе. Сейчас мальчик в больнице, а женщина задержана.

— в 17:35 от жительницы города Новосибирска поступило сообщение о том, что ее родственница находится в квартире дома в Заельцовском районе города в состоянии опьянения с полуторагодовалым ребенком. Информация была передана в отдел опеки и попечительства Центрального округа. На место незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники отдела опеки и попечительства, — пояснили в областном МВД. — В квартире, на пятом этаже дверь никто не открывал. Потом дверь все же открыла женщина с маленьким ребенком на руках. Однако ехать в отдел полиции она отказалась, устроила скандал и ударила одного из полицейских.

Когда же силовикам все-таки удалось уговорить женщину пройти вместе с ними, на первом этаже она внезапно забежала в оставленную открытой квартиру на первом этаже и заперлась там. Дверь им сибирячка открывать отказывалась. Услышав странные звуки, полицейские выбежали на улицу и увидели, что женщина, пытавшаяся выпрыгнуть из окна вместе с сыном, падает.

— Участковым уполномоченным ребенок был сопровожден медицинское учреждение с прибывшими врачами скорой помощи. Гражданка была доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, — пояснили в МВД.

В полиции добавили, что в участке женщина продолжает вести себя неадекватно, пытаясь нападать на сотрудников. Сейчас по данному факту проводится проверка. Выяснилось, что сибирячка состоит на на учете в ПДН, как не благополучный родитель

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