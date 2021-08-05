В Новосибирске мать выбросила годовалого сына из окна первого этажа

женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске, 5 августа, произошло ЧП: женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash Siberia.

Сейчас пострадавшего ребенка везут на скорой помощи в больницу. По предварительной информации — мальчик ушиб голову и руки, а его мама на момент случившегося была нетрезвой и сбежала с места ЧП.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.