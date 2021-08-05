В Новосибирске мать выбросила годовалого сына из окна первого этажа

женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске, 5 августа, произошло ЧП: женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash Siberia.
Сейчас пострадавшего ребенка везут на скорой помощи в больницу. По предварительной информации — мальчик ушиб голову и руки, а его мама на момент случившегося была нетрезвой и сбежала с места ЧП.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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