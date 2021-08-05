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Происшествия5 августа 2021 15:20

В Новосибирске мать выбросила годовалого сына из окна первого этажа

Мальчика везут в больницу
Галина СИМОНОВА
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женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына.

женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске, 5 августа, произошло ЧП: женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже своего годовалого сына. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash Siberia.

Сейчас пострадавшего ребенка везут на скорой помощи в больницу. По предварительной информации — мальчик ушиб голову и руки, а его мама на момент случившегося была нетрезвой и сбежала с места ЧП.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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