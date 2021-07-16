Знакомые пассажиров Ан-28 пытаются заработать на истории с аварийной посадкой

ЧП случилось 16 июля. Фото: ФКУ Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Сегодня, 16 июля, в Томской области совершил аварийную посадку самолет Ан-28. Напомним, борт, летевший из Кедрового в Томск, спустя какое-то время после вылета пропал с радаров. По предварительной информации у воздушного судна отказал двигатель, однако пилотам все же удалось посадить самолет так, что все люди, находившиеся на борту, остались живы.

Большинство сибиряков с замиранием сердца следили за новостями о ЧП, однако, некоторые знакомые пассажиров Ан-28 решили извлечь выгоду их сложившейся ситуации. Например, одна девушка попыталась подзаработать на разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск, потребовав денег за интервью.

Девушка попыталась заработать на истории с ЧП.

Тем временем, самих пассажиров уже доставили в томскую областную клиническую больницу. Как пояснили в администрации региона, травмы люди получили не очень серьезные, некоторых из них сразу же можно будет отпустить домой.

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