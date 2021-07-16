«Мы все верили в чудо»: как сибиряки с замиранием сердца следили за новостями о пропавшем Ан-28

Посадка была жесткой, но все пассажиры остались живы. Фото: ФКУ Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

В пятницу, 16 июля, борт Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Диспетчеры потеряли связь с самолетом спустя буквально 20 минут после вылета. Перед тем, как пропасть с радаров, он успел подать аварийный сигнал. Спустя некоторое время борт обнаружил вертолет Ми-8. К счастью, все находившиеся на борту люди выжили. Как сообщили в томской администрации, медики на месте зафиксировали у них в основном ушибы и ссадины. Однако все это время за новостями о пропавшем самолете с замиранием сердца следили сибиряки.

В соцсетях, под постами о ЧП многие люди восхитились мастерством пилотов и посетовали на печальное состояние малой авиации в регионах.

— Пилотам спасибо за профессионализм! У них и у пассажиров сегодня второй день рождения!

— Слава богу, что все живы! Все здесь неотрывно наблюдали за тем, как искали самолет.

— Пилотам — низкий поклон, не каждый так сможет, - пишут люди в комментариях под постом о ЧП в паблике «Регион-70. Томск».

Прокомментировал ситуацию и губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам, всех пассажиров борта Ан-28 доставят в город, для осмотра врачами в областной клинической больнице. Тех, кому медпомощь не понадобится — развезут по домам.

— Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы, — Сергей Жвачкин.

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