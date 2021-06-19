Стали известны причины авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области

Самолет зацепился за крону деревьев. Фото: предоставлено очевидцами.

Кемеровский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России обнародовал причины авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области.

- Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром, - говорят в ведомстве. - При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

Бывалые летчики говорят, что самолет Л-410 крайне сложен в управлении, если у него отказывают двигатели.

- Эти двигатели чешского производства, многие мои друзья с ними летали. И все говорят, что если они отказывают, то посадить борт очень сложно, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Михайлович Сытник, заслуженный пилот России.

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Очевидцы рассказывают, что это был самый востребованный самолет на Танае, который работал на износ, но при этом внутри выглядел страшно (подробнее).

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