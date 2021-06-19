Во время крушения погибли четыре человека. Фото: предоставлено очевидцами.

Стал известен список погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области. Напомним, в Промышленновском районе рухнул двухмоторный самолет Л-410. Увы, без жертв не обошлось: погибли пассажиры и члены экипажа. Вот их имена:

1. Шейкин — командир воздушного судна

2. Никитин — второй пилот

3. Новгородцев Вячеслав — пассажир

4. Рыбальченко Алексей — пассажир

На месте сейчас работают экстренные службы и медики, губернатор Кемеровской области выразил соболезнования родным и близких погибших и заявил, что причины случившегося пока выясняются.

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