Во время крушения погибли четыре человека. Фото: предоставлено очевидцами.
Стал известен список погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области. Напомним, в Промышленновском районе рухнул двухмоторный самолет Л-410. Увы, без жертв не обошлось: погибли пассажиры и члены экипажа. Вот их имена:
1. Шейкин — командир воздушного судна
2. Никитин — второй пилот
3. Новгородцев Вячеслав — пассажир
4. Рыбальченко Алексей — пассажир
На месте сейчас работают экстренные службы и медики, губернатор Кемеровской области выразил соболезнования родным и близких погибших и заявил, что причины случившегося пока выясняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кузбассе при крушении самолета погибли 7 человек
На месте ЧП работают экстренные службы (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер