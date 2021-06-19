В Кузбассе при крушении самолета погибли 7 человек.
В субботу, 19 июня, в Кемеровской области произошло страшное ЧП. Там в Промышленновском районе рухнул двухмоторный самолет Л-410. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник в экстренных службах.
На месте работают экстренные службы.
По словам источника, на борту воздушного судна находились 20 человек. В настоящий момент известно, что 7 из них погибли. Остальные 13 получили травмы: их доставили в медучреждения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Известно, на борту самолета находилась группа парашютистов. Самолет выполнял тренировочный полет.
20 человек находиллись на борту
Предварительно известно, самолету не удалось набрать высоту: взлетая, он начал делать вираж и крылом зацепил землю. Инцидент произошел в районе села Журавлево,
погибли 7 человек
В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы. Информация о случившемся уточняется.
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