В Кузбассе при крушении самолета погибли 7 человек.

В субботу, 19 июня, в Кемеровской области произошло страшное ЧП. Там в Промышленновском районе рухнул двухмоторный самолет Л-410. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник в экстренных службах.

На месте работают экстренные службы.

По словам источника, на борту воздушного судна находились 20 человек. В настоящий момент известно, что 7 из них погибли. Остальные 13 получили травмы: их доставили в медучреждения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Известно, на борту самолета находилась группа парашютистов. Самолет выполнял тренировочный полет.

20 человек находиллись на борту

Предварительно известно, самолету не удалось набрать высоту: взлетая, он начал делать вираж и крылом зацепил землю. Инцидент произошел в районе села Журавлево,

погибли 7 человек

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы. Информация о случившемся уточняется.

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