В Новосибирске журналиста Николая Сальникова оставили под арестом

Новосибирскому журналисту Николаю Сальникову продлили арест. Фото: Кадр из видео
Новосибирскому журналисту Николаю Сальникову продлили арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде сегодня, 10 июня.
— Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого Николая Сальникова на один месяц продлен срок содержания под стражей, — пояснили в суде. — Под арестом он будет находиться до 16 июля.
Сегодня арест также продлили экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву. Напомним, задержали Проничева и Сальникова 16 апреля. Их обвинили в том, что они шантажировали депутатов и вымогали у них деньги. Сообщалось, что Сальников якобы на деньги Проничева снял разоблачающее видео про чиновников Новосибирска и выложил его на YouTube. После публикации на них пожаловались депутаты горсовета, они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Однако за денежное вознаграждение Сальников и Проничев соглашались отменить съемки.
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