Депутат рассказал, за что задержали журналиста и экс-кандидата в мэры Новосибирска: он сам написал на них заявление

Депутаты обвинили Николая Сальникова и Сергея Проничева в шатаже. Фото: Канал Николая Сальникова на https://www.youtube.com/, а также facebook.com/pronichevSD.2019

В Новосибирске полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева.

По данным КП-Новосибирск, мужчин задержали по делу о мошенничестве с использованием медийных технологий. Сальников на деньги коммерсанта снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска, который выложил на YouTube. После этого на них пожаловались другие депутаты, они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Правда, за денежное вознаграждение Сальников и Проничев были готовы прекратить съемки.

— В отношении меня и моих коллег Николай Сальников распространял недостоверную информацию и требовал денег за прекращение своей якобы журналистской деятельности. Действуя в соответствии с требованиями закона и общепринятыми нормами морали, я обратился с заявлением в соответствующие органы. Их действия комментировать не могу, надеюсь на справедливое и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировал КП-Новосибирск депутат горсовета Александр Тарасов, один из заявителей.

Сейчас с этим скандалом разбираются правоохранительные органы.

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