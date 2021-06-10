В Новосибирске продлили арест экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву. Фото: стоп-кадр.

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Об этом говорится на сайте госоргана.

— Накануне, 9 июня, суд рассмотрел ходатайство СК о продлении срока содержания в СИЗО обвиняемого Проничева. Ходатайство удовлетворили — срок ареста продлили еще на месяц, до 16 июля 2021 года, — уточнили в суде.

Постановление при этом еще не вступило в законную силу.

Как ранее писала КП-Новосибирск, полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева 16 апреля. Их обвинили в том, что они шантажировали депутатов и вымогали у них деньги. Сообщалось, что Сальников якобы на деньги Проничева снял разоблачающее видео про чиновников Новосибирска и выложил его на YouTube. После публикации на них пожаловались депутаты горсовета, они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Однако за денежное вознаграждение Сальников и Проничев соглашались отменить съемки.

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