В Новосибирске арестовали журналиста Николая Сальникова

Николая Сальникова обвиняют в мошенничестве. Фото: Кадр из видео

Сегодня, 17 апреля, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о заключении под стражу местного журналиста Николая Сальникова. Напомним, его и экс-кандидата в мэры города Сергея Проничева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по части 2 статьи 159 УК РФ.

— Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде. — Под арестом он будет находиться два месяца.

Напомним, полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева вчера, 16 апреля. Депутаты обвинили сибиряков в шантаже и вымогательстве денег. Якобы Сальников на деньги коммерсанта снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска, видео выложили на YouTube. После этого на них пожаловались другие городские политики и депутаты, которые заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Правда, за денежное вознаграждение Сальников и Проничев были готовы прекратить съемки.

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