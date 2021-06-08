Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве жены главврача Искитимской больницы. Фото: Кадр из видео

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве жены главврача Искитимской больницы. Напомним, оперативники нагрянули с обыском в его съемную квартиру в Томске, после того, как в этом городе он ограбил офис стройкомпании, убив там 60-летнего сторожа и украв 600 тысяч рублей. При этом с мая 49-летний сибиряк находился в международном розыске по подозрению в убийстве.

— Покидая место преступления в Искитиме, после убийства 67-летней женщины, мужчина также похитил принадлежащее хозяевам дома имущество. Оперативникам удалось найти одежду, в которой, предположительно, злоумышленник совершил преступление, а также приспособления, с помощью которых он проник в квартиру потерпевших, — пояснили в МВД РФ.

Сейчас против сибиряка возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ «Убийство». Кстати, ранее этот человек уже был судим за убийство и разбой. В марте 2012 года он ограбил почту в Искитиме. Мужчина ночью вломился в отделение, связал 50-летнюю женщину-сторожа, и украл оттуда мешок с деньгами. Тогда его удалось поймать спустя два дня, мужчину приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.

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