Мэр Анатолий Локоть — о смерти парня, застреленного полицейским: «Произошла трагедия»

Мэр Анатолий Локоть назвал гибель 19-летнего парня от случайного выстрела инспектора ДПС, трагедией. Фото: стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова, судебного департамента в Новосибирской области, стоп-кадр с видео группы «В Азербайджане»

В четверг, 3 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал гибель 19-летнего парня, случайно застреленного при задержании инспектором ДПС.

— Хотел бы подчеркнуть, что произошла трагедия. Погиб человек. Ведутся следственные действия. Правоохранительные органы работают. В этом отношении я всегда против того, чтобы своими комментариями, административным ресурсом либо созданием определенного общественного мнения мешать ходу следствия. Это может привести к плохим последствиям. В Новосибирске никогда не было межнациональных столкновений, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, суд арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности за смертельный выстрел во время задержания нарушителя в Мошково. От него скончался 19-летний парень Векил Абдуллаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Говорят — молитесь»: адвокат гаишника, арестованного за случайный выстрел в 19-летнего водителя под Новосибирском, рассказал об угрозах семье.

Мать, жену и двух детей инспектора ДПС взяли под госзащиту. (подробнее)

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову.

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции. (подробнее)