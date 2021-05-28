«Чужой» в городе: новосибирец сделал четырехметровую голову киношного Инженера из сетки

Скульптор мечтает, чтобы голова заросла виноградом. Фото: предоставлено Максимом Александровым

Новосибирский скульптор Максим Александров создал пятиметровую голову ученого из фильма «Чужой» из металлической сетки: скульптура появилась на выставке «ART WEEK: Кризис наслаждении » на Большевисткой, 119А.

Сибиряку потребовалось 20 дней, чтобы в одиночку выполнить всю работу:

— Хотелось сделать что-то масштабное.За основу я взял голову Инженера, представителя высокоразвитой технологической цивилизации из фильма «Чужой». Но мой посыл немного другой — это лицо любого создателя. Я бы видел эту голову в диком парке или в лесу, где она бы заросла диким виноградом, но не на чьей-то даче, — рассказал КП-Новосибирск скульптор Максим Александров.

К слову, организаторы выставки предоставили автору материалы в обмен на право владения работой. Они уверены, что смогут продать работу за миллион и разделить эти деньги со скульптором.

Пользователи соцсетей предложили установить голову инопланетного ученого в Академгородке:

— Я тогда в осадок выпаду! Господи, плиз, поставьте в Академе, — написала дизайнер Ольга.

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