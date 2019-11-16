В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
В Новосибирске у кинотеатра «Победа» появился памятник в виде перевернутого мотоцикла: так в городе почтили память жертв ДТП. Его автор - скульптор-монументалист Максим Александров.
— С начала года на дорогах Новосибирской области погибли 234 человека, среди них — 12 мотоциклистов, — сообщает грустную статистику группа Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Композиция, по задумке авторов, должна заставить сибиряков задуматься о безопасности на дорогах.
Сибиряки в социальных сетях высказывают свое мнение на тему вождения байков:
— Смерть это всегда трагедия. Но каждый мотоциклист, покупая байк, осознает свои риски.
— Только одна из наиболее частых причин смерти мотоциклиста - это поворот налево автомобиля и не пропуск встречного мотоциклиста, - рассуждают комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU