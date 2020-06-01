Дневник скульптора: начинал с надгробий для собак, а теперь выставляет работы в Каннах

Подросток, выбивавший надписи на могильных камнях, стал одним из самых многообещающих скульпторов Новосибирска. Его работы есть во французских Каннах, он создал памятники бердским десантникам и БМП с ветеранами Афганистана. Как сбор металлолома вдохновляет на искусство и почему скульптору сложно сдать заказ - в рассказе Максима Александрова, который мы оформили как его дневник.

Максим черпает вдохновение всюду.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАНИКУЛЫ НА КЛАДБИЩЕ

- Как я стал скульптором? В 14 лет пошел работать на кладбище - хотел обучиться на каменотеса и делать надгробия. Меня позвали в «похоронку» взрослые, 30-летние мужчины - они меня обучали всему. Вскоре я научился делать прямые линии, углы и выбивать буквы на могильных плитах.

Мой первый камень, который я сделал, - это надгробие для собаки. Обычно это брак из треснувших плит, такие стоят в ритуальных салонах в углу. Так и называется - «собачке».

Максим Александров работал на кладбище - делал надгробные памятники, а теперь изготавливает монументы воинам Афганистана и Чечни в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несколько лет я выбивал надписи на надгробных плитах, платили по 500 - 1000 рублей за восемь часов работы. Я учился в профучилище № 59 и на лето устроился работать на кладбище. Через три года уже мог вырезать сложные формы - розочки, листики, березки в камне. Отдаленно напоминало скульптуру, но это типовые вещи.

Меня учили работать опытные каменотесы. Учили хорошо, но делать могильные памятники для «авторитетов» мне не доверяли. Я бы и сам не взялся, потому что работа не стоит тех рисков. Камень - дорогая вещь, около 50 - 100 тысяч рублей, за буквы получаешь 5 - 6 тысяч рублей, а если накосячишь - покупаешь новый камень на свои деньги. Или перешлифовываешь этот.

Скульптор сделал сварку искусством.Фото: Алена МАРТЫНОВА

УЧИЛСЯ НА СКУЛЬПТОРА, А В ИТОГЕ СТАЛ ЕЩЕ И СВАРЩИКОМ

- Потом я поступил на факультет монументально-декоративного искусства в НГАХА. Мое занятие «похоронкой» особых преимуществ в обучении не дало. Но работа каменотесом меня направила - уже тогда захотелось заниматься монументальной скульптурой. Моими учителями стали Николай Мартьянов, Александр Крутиков, Владимир Грачев, Михаил Омбыш-Кузнецов - наследники советской школы искусства.

Я искал способ делать скульптуры дешевле, ведь отливать их в бронзе слишком дорого и сложно. Но и с пластиком, и с полимерами я не люблю работать - очень раздражает рутина. Хотелось делать скульптуру из металла сразу в финальном виде, работать в материале - и благодаря сварке эта возможность появилась.

В Новосибирске почти каждый автослесарь делает скульптуры из металлолома, некоторые работы впечатляют. Отдельные мастера делают из автозапчастей мебель, она ценится у дизайнеров. Образование - это хорошо, но некоторые «гаражные» работы заткнут за пояс поделки профессиональных художников. И тем, кто сейчас поступает на скульптора, я советую... подумать. И понять, что легко не будет никогда. Будьте готовы работать «за еду».

Новосибирску не хватает красивой городской скульптуры. Хотя бы из проволоки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ОТ ЗОНТИКОВ К МОНУМЕНТАМ

- Моей первой серьезной скульптурой был фонтан «Три черепахи» (2007 год) - совместный проект с сокурсником - для частного заказчика с обкомовских дач. Затем было много небольших частных заказов. Кроме того, я сделал зонтики у входа в бизнес-центр «Бутон» напротив Николаевской часовни. Теперь с ними все делают селфи.

Только я фанат соцреализма, а не селфи. Не такого соцреализма, как «Девушка с веслом», хотя она шикарна. Чтобы понять советскую монументальную скульптуру, нужно глубже вникнуть и посмотреть, какие работы тогда создавали. Есть чему поучиться даже сейчас. Скульптурные композиции, посвященные героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, Мамаев курган, Брестская крепость…

Еще культура оружия, воинства меня всегда привлекала. В детстве я увлекался историей, занимался моделизмом. Так получилось, что в 2012 году я работал с девочками из металлоковки, они искали исполнителя для мемориала воинам Бердской бригады спецназначения. На мне была работа с бетоном и металлом. Трудился над монументом больше года, но в итоге получился памятник, которым я доволен.

Александрова вдохновляют соцреализм и металлолом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВОВРЕМЯ - ЭТО ТОГДА, КОГДА ГОТОВО»

- Самое выгодное - заниматься скульптурой в Европе. В 2019 году меня позвали сделать композицию из проволоки - парящие люди. За месяц я заработал больше, чем в Новосибирске получил бы за полгода. Работа Exodus («Исход») была изготовлена в Каннах и посвящена борьбе с современными рамками приличия, которые мягко подменили собой цензуру в обществе. Но я люблю Новосибирск, поэтому работаю здесь. Недавним достижением стало открытие памятника ветеранам боевых действий на Красном проспекте, я отвечал за скульптурную группу на БМП. Это были напряженные месяцы работы. И я понимаю, что можно было бы сделать чуть лучше.

Скульптура Exodus, посвященная современной цензуре, установлена в арт-пространстве французских Канн. Фото: предоставлено Максимом АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Брать госзаказы на памятники мне сложно - я не очень пунктуальный человек. Я не считаю, что поработать над монументом, который простоит 100 лет, еще месяц - это лишнее. А чиновники и бизнесмены в шоке от такого взгляда на жизнь, для них сроки - это серьезно. Их философия проста: неважно, что ты сделал, главное - вовремя. А для меня важно то, что я сделал, и пускай потратил на это лишний месяц. Вовремя - это тогда, когда готово.

Не было бы счастья, как говорится, но сейчас вся эта засада с коронавирусом помогла мне выдохнуть. Заказчики затормозили многие проекты, а у меня наконец появилось время заняться творчеством. Доделать все собственные идеи и задумки, которые лежали по углам.

Инструменты мастера для работы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВДОХНОВЛЯЕТ СБОР МЕТАЛЛОЛОМА»

- Вдохновение черпается отовсюду, откуда угодно. Ты идешь по улице, в кустах находишь красивую железяку - и она тебя вдохновляет на неделю работы. Завод «Сибсельмаш» вдохновляет - настраивает на философский лад. Ты будто открыл мастерскую в брюхе Левиафана, выброшенного на берег. Когда выходишь из мастерской - настигают мысли о вечном, о том, какие грандиозные вещи могли совершать наши предки. Сейчас таких заводов не строят.

Меня часто спрашивают, что самое сложное в работе, какая часть - самая важная. Мне кажется, самое выразительное, самое тонкое в скульптуре - это передать движение рук. Люди разговаривают руками, люди поют руками - можно наблюдать часами. Кисти рук - это самое сложное, намного сложнее лиц, фигур. Сделать руку живой сложнее, чем что угодно. За все время я сделал десятки рук, отдельно и в составе скульптур. Эта часть работы над каждой скульптурой нравится мне больше всего.

А самый главный совет тем, кто хочет чего-то добиться в скульптуре: учитесь работать в команде. Что двое сделают за неделю - один не сделает за месяц. И многие хорошие задумки не были воплощены только потому, что у человека не хватило рук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782406" frameborder="0"></iframe> Новосибирский скульптор, работы которого можно найти и на кладбище, и во французских Каннах.

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