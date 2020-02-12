2020-02-12T13:46:46+03:00
Общество

«Они возвращаются домой»: в Новосибирске постамент с БМП-1 дополнили фигурами бойцов

Фигуры участников боевых действий сварены из металла, их образы созданы на основе фотографий
Анна ПАШАГИНА
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Памятник делали около года.Памятник делали около года.Фото: Анна ПАШАГИНА
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В Новосибирске 11 февраля открыли памятник - «Скульптурная композиция ветеранам боевых действий». Он представляет собой реальную боевую машину пехоты, на которой сидят военные. Боевая машина на постаменте и раньше украшала сквер на Красном проспекте, теперь же памятник дополнили фигурами людей. Композицию посвятили погибшим бойцам в Афганистане, Чечне, Сирии, Алжире и других местах локальных конфликтов.

- Сегодня мы отдаем дань памяти, тем, кто погиб в горячих точках. Вместе с союзом ветеранов-афганцев мы обсуждали, как можно дополнить давно знакомый новосибирцам постамент с БМП, - выступил с приветственной речью губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

- Над скульптурами мы работали год. Экипировка, вооружение - все воссоздано по реалиям тех лет, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Андрей Салахов, руководитель группы скульпторов, которая работала над памятником.

На боевой машине пехоты разместили военных. Фото: Анна ПАШАГИНА

На боевой машине пехоты разместили военных.Фото: Анна ПАШАГИНА

Идея создателей скульптурной композиции проста и понятна каждому, кто провожал в горячие точки своих близких. Бойцы на боевой машине пехоты возвращаются домой с войны, они радуются тому, что их ждет мирная жизнь. Памятник задуман как дань памяти всем ветеранам боевых действий: и тем, кто остался в живых, и тем, кто погиб на полях сражений.

Во время открытия скульптурной композиции сибиряки почтили память погибших во время военных действий минутой молчания и возложили цветы к новому памятнику.

Справка «КП»

Над скульптурной композицией работали два скульптура. Фигуры весят примерно 1,5 тонны, сама же БМП-1 - 7 тонн 8 килограммов. В машине нет двигателя, это облегченный вариант.

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