Глава СК России взял на контроль проверку в отношении новосибирца, плюнувшего в 11-летнего «обидчика» дочери

Александр Бастрыкин заинтересовался новосибирцем, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил на коленях просить прощения у его дочери. Фото: Анна ПАШАГИНА\ Кадр из видео

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки случая в Новосибирске, где мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил на коленях просить прощения у его дочери. Напомним, произошло все 19 мая, во дворе дома на улице Адриена Лежена. Разборки на детской площадке попали на запись видеокамеры домофона.

— Поставлен на контроль ход проверки инцидента в Новосибирской области, где мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику, а также поставил ребенка на колени, заставив извиняться перед девочкой. Якобы таким образом мужчина хотел наказать «обидчика» своей дочери. Ребенок не мог оказать сопротивление взрослому человеку, поэтому выполнял все его требования, — пояснили в СК РФ. — Александр Бастрыкин запросил также доклад по обстоятельствам случившегося.

Напомним, ранее КП-Новосибирск пообщалась с мамой пострадавшего мальчика и подробнее рассказывала о произошедшем.

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