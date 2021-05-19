Появилось видео, как новосибирец плюнул в лицо 11-летнему «обидчику» дочери и заставил на коленях извиняться. Фото: стоп-кадр.

КП-Новосибирск публикует видео, на котором новосибирец поставил на колени 11-летнего подростка. Перед этим разъяренный сибиряк плюнул в лицо мальчику. Так он решил наказать ребенка, который якобы обидел его дочь. Напомним, инцидент произошел в начале мая на улице Адриена Лежена.

Момент нападения мужчины на мальчика сняли камеры придомового наблюдения. На видео видно, как сибиряк быстро подошел к ребенку и схватил его за голову. После этого он заставил его опуститься на колени и просить прощения у стоящей рядом девочки. Затем мужчина и его дочь удалились. Перед этим сибиряк ударил подростка по голове. Мальчик не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил его требования. При этом свидетелями унизительного инцидента стали другие дети. По предварительным данным, подросток, на которого напал мужчина, вовсе не обижал девочку.

Напомним, после случившегося родители 11-летнего школьника обратились в полицию. Они хотят, чтобы человек, оскорбивший их ребенка, понес наказание.

Как ранее сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, в полиции проводят проверку случившегося. В настоящий момент обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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