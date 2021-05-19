Новосибирец плюнул в лицо 11-летнему «обидчику» дочери и заставил его на коленях просить прощения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дзержинском районе Новосибирска мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику. Кроме того, он поставил ребенка на колени, заставив извиняться перед девочкой. Известно, что инцидент произошел в начале мая в жилом комплексе на улице Андриена Лежена. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что таким образом сибиряк хотел наказать «обидчика» своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик ее вовсе не обижал. Стоит отметить, что унизительный инцидент произошел на глазах других детей. Ребенок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования.

После случившегося родители мальчика обратились в полицию. Они намерены привлечь к ответственности мужчину, проявившего к их сыну такое отношение.

— В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, — уточнили изданию в полиции.

Сейчас информация о происшествии уточняется. КП-Новосибирск выясняет подробности инцидента

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