«Какое право он имел?»: в Новосибирске отец второклассницы поставил на колени 11-летнего мальчика на детской площадке и плюнул ему в лицо

Инцидент произошел на детской площадке. Фото: Анна ПАШАГИНА/скриншот из видео

Тихий двор на улице Адриена Лежена в Новосибирске взбудоражил конфликт между ребенком и взрослым. Видео с разборками сохранилось на камере домофона. На кадрах видно, что мужчина подходит к мальчику, что-то грубо говорит и заставляет встать на колени перед девочкой, прямо посреди улицы. Соседи, столпившиеся у подъезда, молча наблюдают за происходящим и даже не пытаются остановить разгневанного искателя справедливости. Что произошло на детской площадке, и кто стал героями видео, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«НАЧАЛ ДУШИТЬ, ПЛЮНУЛ В ЛИЦО»

Дворовая площадка с качелями и горками между домами 10/3 и 8/2 в один из теплых майских деньков превратилась в настоящий ринг. С одной стороны — хрупкий 11-летний Коля*, а в противовес ему взбудораженный зрелый мужчина по имени Сергей с дочкой-второклассницей. Он перехватил Колин мяч, а потом устроил ребенку выволочку.

— Он сначала схватил Колю за шею, начал душить, плюнул ему в лицо. Как мне рассказал сын, мужчина заставил встать его на колени и попросить прощения перед дочерью. А напоследок еще и отматерил, — рассказала КП-Новосибирск Виктория, мама пострадавшего мальчика.

Все эти недетские разборки наблюдали молодые мамочки и бабушки, гуляющие на улице, но даже они испугались агрессивного настроя мужчины и решили не вмешиваться в конфликт.

Неравнодушными оказались только соседи Коли. Они случайно увидели в окно эту картину и стали кричать, чтобы мужчина отошел от ребенка. Когда сами спустились на улицу, того уже и след простыл.

— Соседи сразу же позвонили мне, а я была в командировке, поэтому в полицию пошла моя мама, бабушка Коли, — рассказывает женщина.

«ЕГО ЖЕНА НАПИСАЛА ИЗВИНЕНИЯ»

Виктория попыталась выяснить у сына причину, из-за чего на него набросился незнакомец. Ребенок говорит, что сам не понял, почему его заставили извиняться да еще и в такой грубой форме. Мальчишка уверяет, что не обижал девочек, поэтому и не считал себя виноватым. Позже женщине все-таки удалось узнать у ребят во дворе, что так разозлило буйного папашу.

— Эта девочка учится во втором классе. В тот день она пнула чужой самокат. А мой сын просто сделал ей замечание. Он спросил ее из серии: «Катя*, зачем ты это делаешь? Ведь тебе было бы неприятно, если бы твою вещь так пнули?». Мне до сих пор непонятно, на что девочка нажаловалась папе, — рассказала КП-Новосибирск Виктория. — Да и в целом мне говорили, что эта девочка часто других провоцирует, а потом жалуется отцу.

Конечно, мальчишка мог сделать замечание в грубой форме. А может что-то скрывает? Виктория сама поговорила с обидчиком своего сына. Внятного ответа, что ему сказала дочка, так и не услышала.

— Он признался, что перегнул палку, но не более того. Я им сказала, что написала заявление в полицию. После этого мне его жена написала сообщение с извинениями, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. — Это сделал не он, а она. Зачем они мне спустя неделю? Почему раньше нельзя было это сделать? Ну и главное: извиняться надо перед Колей, не передо мной.

СЛЕДСТВИЕ РАЗБЕРЕТСЯ

Сам парнишка физически не сильно пострадал в этих разборках. Правда, школьник теперь жалуется на головные боли, поэтому пришлось пройти судебно-медицинскую экспертизу, на этом настаивала и полиция. В большей степени 11-летний подросток переживает морально. Его унизили перед всем двором, перед другими пацанами и перед той девчонкой, которая теперь явно чувствует свое превосходство и гордость за папу-тирана.

— Я просто не понимаю, какое право он имел бросаться на моего ребенка! Это унижает его честь и достоинство. У сына может остаться травма психологическая на всю жизнь. Я считаю это не допустимым поведением, — возмущается мать.

Сейчас делом заинтересовался региональный Следственный комитет: идет доследственная проверка.

С отцом девочки КП-Новосибирск связаться не удалось. Мужчина не отвечает на телефонные звонки. Хочется верить, что сейчас ему хотя бы стыдно за свой поступок.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

*Имена детей изменены.

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