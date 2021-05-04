В Новосибирске заработало бесплатное такси для ветеранов

В Новосибирске появится бесплатное такси для ветеранов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске появится бесплатное такси для ветеранов. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.
— Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, могут бесплатно воспользоваться услугой «Социальное такси». Акция продлится по 15 мая, — пояснили в мэрии. — Услуга социального такси предоставляется как легковым, так и специализированным транспортом с санитарной бригадой, креслом-коляской и носилками.
В ведомстве также отметили, что, кроме всего прочего, такси может отвезти к разным значимым объектам города и к местам празднования Дня Победы.
Максимальная продолжительность такой поездки составит четыре часа. Чтобы оформить заявку необходимо позвонить по телефону 375-87-87 или 8-800-222-00-50. Заявки принимаются ежедневно с восьми утра до пяти часов вечера.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Парад Победы в 2021 году пройдет в стандартном режиме, однако посетить его смогут только привитые зрители. Для них будет выделена отдельная площадка. А для ветеранов — специальная трибуна. Им также необходимо будет вакцинироваться от коронавируса. Традиционный фейерверк на площади на 9 мая в этом году отменили, однако сибиряки все же смогут полюбоваться военным праздничным салютом на Михайловской набережной. Акция «Бессмертный полк» в этом году также как и в прошлом пройдет в онлайн формате.
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