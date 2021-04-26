Новосибирцам ограничат доступ на парад Победы 9 мая 2021 года.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирцам ограничат доступ на парад Победы 9 мая 2021 года. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в Правительстве 26 апреля.
— В соответствии с приказом начальника гарнизона, все участники парада должны быть привиты. Кроме того, мы будем проводить парад с ограниченным доступом для зрителей — допущены будут только те, кто будет иметь соответствующие медицинские документы о прохождении вакцинации. Прошу всех отнестись к этому с пониманием, — пояснил градоначальник.
Напомним, День Победы в этом году пройдет в Новосибирске в обычном режиме, однако с соблюдением всех ограничительных мер. Для зрителей будет выделена специальная площадка. А для ветеранов — специальная трибуна. Им также необходимо будет вакцинироваться от коронавируса. Традиционный фейерверк на площади на 9 мая в этом году отменили, однако сибиряки все же смогут полюбоваться военным праздничным салютом на Михайловской набережной. Акция «Бессмертный полк» в этом году также как и в прошлом пройдет в онлайн формате.
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