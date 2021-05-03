Стало известно точное время начала ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года

Репетиция продлится два часа, в ней участвуют десятки тысяч человек и тяжелая техника. Фото: Влад КОМЯКОВ

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили точное время начала ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года

— Первая репетиция Парада Победы в Новосибирске пройдет 5 мая. Перекрытие дорог запланировано с 17:30 до 22:30, сама репетиция начнется в 20:00 и продлится два часа, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что в репетициях будет задействовано более 2 тысяч военных и более 50 единиц техники. Напомним, на время репетиций парада 5 и 7 мая будут закрыты входы (выходы) станции метро «Площадь Ленина», сообщал Новосибирский метрополитен. Станция не будет работать для пассажиров с 18.30 до 22.30 часов. Также будут перекрыты ближайшие магистрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске: когда пройдут, где посмотреть

Рассказываем, когда пройдут репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске (подробнее)

Перекрытие дорог в Новосибирске во время репетиций Парада Победы 5 и 7 мая 2021 года: список, схема перекрытия

Рассказываем, каким будет перекрытие дорог в Новосибирске во время репетиций Парада Победы 5 и 7 мая 2021 года (подробнее)

График работы метро в Новосибирске на майские праздники 2021: рассказываем, какие будут изменения

Публикуем график работы метро в Новосибирске на майские праздники 2021 (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.