График работы метро в Новосибирске на майские праздники 2021: рассказываем, какие будут изменения

9 мая метро не будет работать с 7.30 до 12.30. Фото: Андрей КОПАЛОВ

График работы метро в Новосибирске на майские праздники 2021 изменится из-за подготовки к 9 мая. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

— Входы (выходы) станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты 5 мая и 7 мая с 18.30 до 22.30 часов, 9 мая с 7.30 до 12.00 часов, — говорится в документе.

Напомним, что 5 и 7 мая на площади Ленина будут проходить репетиции и подготовка к параду Победы. 9 мая в 10 утра по главной площади города новосибирцы смогут увидеть шагающие ровным строем военных и больше 50 единиц военной техники.

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