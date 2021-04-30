Сибиряку, насмерть сбившему 10-летнюю девочку, предъявили обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что 19-летнему парню, насмерть сбившему 10-летнюю школьницу в Венгеровском районе Новосибирской области, предъявили обвинение. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

— Подозреваемому в ДТП предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека по неосторожности». Сам молодой человек признал свою вину в содеянном: в ходе допроса дал признательные показания, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жуткое ДТП случилось в субботу, 24 апреля в Венгеровском районе Новосибирской области. Здесь, в селе Венгерово, 19-летний сибиряк сел за руль «Лады Ларгус» в состоянии опьянения. Кроме того, у парня не было прав на управление машиной. В пути следования он сбил 10-летнюю школьницу, которая ехала во встречном направлении на велосипеде. Удар от столкновения оказался фатальным для ребенка: девочка умерла от полученных травм в карете «скорой помощи». После случившегося председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СК Новосибирской области выйти в суд с арестом подозреваемого в ДТП. Накануне, 29 апреля, суд удовлетворил ходатайство следователей, и 19-летнего сибиряка арестовали на два месяца.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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