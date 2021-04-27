Александр Бастрыкин поручил арестовать сибиряка, насмерть сбившего 10-летнюю девочку

Александр Бастрыкин поручил руководству областному СК выйти в суд с арестом подозреваемого в ДТП, где погибла 10-летняя девочка.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного комитета Новосибирской области выйти в суд с арестом подозреваемого в ДТП, где погибла 10-летняя девочка. Напомним, трагедия произошла в селе в Венгерово вечером, 24 апреля.
— Органами СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в Следственном комитете.
Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем ДТП. За рулем иномарки, под колесами которой погибла школьница, был 19-летний местный житель. За руль парень сел, будучи изрядно выпившим. На место происшествия прибыли медики, однако девочка скончалась в карете скорой помощи.
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