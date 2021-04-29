Сибиряка, насмерть сбившего 10-летнюю девочку, арестовали на два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 апреля, в Новосибирской области арестовали 19-летнего парня, по вине которого погибла 10-летняя девочка. Трагедия произошла в минувшую субботу в селе Венгерово: сибиряк, находясь за рулем в состоянии опьянения и без прав, сбил школьницу, ехавшую на велосипеде. Ребенок от полученных травм скончался в карете «скорой помощи». После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СК Новосибирской области выйти в суд с арестом подозреваемого в ДТП.

— Сегодня, 29 апреля 2021 года, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Напомним, в отношении виновника возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящий момент расследование продолжается: следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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