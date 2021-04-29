«Три года боролись за него»: в Новосибирске умер Рыжий - первый в мире кот с протезами вместо всех лап

Рыжий отморозил четыре лапы, но ветеринары заменили их протезами. Уникальный кот прославился на весь мир. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первый в мире кот на четырех протезах скончался в ветклинике «БЭСТ»: об этом рассказал ветеринар Сергей Горшков.

— Осенью прошлого года состояние Рыжего ухудшилось, он лежал на капельнице. У кота отказали почки и он умер. Для нас он был талисманом клиники, мы три года боролись за его жизнь. К сожалению, это было неизбежно — неизлечимая генетическая болезнь превращала ткань почек в воду, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Ветеринары лечили кота за свой счет, пытались продлить ему жизнь насколько возможно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ветеринар уточнил, что подобное заболевание часто губит кошек ориентальной породы. Врачи все это время лечили кота за свой счет: ему подарили домик, игрушки и разрешали гулять на крыльце весной и летом. Уникальный кот с протезами вместо лап умудрялся сбегать, но заботливые ветеринары возвращали его обратно.

— Вся клиника была в трауре. В мире нет другого такого кота, для нас он всегда будет единственным и неповторимым. Сейчас готовим ролик памяти о Рыжем, — сообщил Сергей Горшков.

Рыжий был талисманом клиники, врачи были в трауре. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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