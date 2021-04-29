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Общество29 апреля 2021 21:12

«Три года боролись за него»: в Новосибирске умер Рыжий - первый в мире кот с протезами вместо всех лап

У животного были больные почки
Никита МАНЬКО
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Рыжий отморозил четыре лапы, но ветеринары заменили их протезами. Уникальный кот прославился на весь мир.

Рыжий отморозил четыре лапы, но ветеринары заменили их протезами. Уникальный кот прославился на весь мир.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первый в мире кот на четырех протезах скончался в ветклинике «БЭСТ»: об этом рассказал ветеринар Сергей Горшков.

— Осенью прошлого года состояние Рыжего ухудшилось, он лежал на капельнице. У кота отказали почки и он умер. Для нас он был талисманом клиники, мы три года боролись за его жизнь. К сожалению, это было неизбежно — неизлечимая генетическая болезнь превращала ткань почек в воду, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Ветеринары лечили кота за свой счет, пытались продлить ему жизнь насколько возможно.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ветеринар уточнил, что подобное заболевание часто губит кошек ориентальной породы. Врачи все это время лечили кота за свой счет: ему подарили домик, игрушки и разрешали гулять на крыльце весной и летом. Уникальный кот с протезами вместо лап умудрялся сбегать, но заботливые ветеринары возвращали его обратно.

— Вся клиника была в трауре. В мире нет другого такого кота, для нас он всегда будет единственным и неповторимым. Сейчас готовим ролик памяти о Рыжем, — сообщил Сергей Горшков.

Рыжий был талисманом клиники, врачи были в трауре.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

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