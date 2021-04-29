«Три года боролись за него»: в Новосибирске умер Рыжий - первый в мире кот с протезами вместо всех лап

Рыжий отморозил четыре лапы, но ветеринары заменили их протезами. Уникальный кот прославился на весь мир.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Первый в мире кот на четырех протезах скончался в ветклинике «БЭСТ»: об этом рассказал ветеринар Сергей Горшков.
— Осенью прошлого года состояние Рыжего ухудшилось, он лежал на капельнице. У кота отказали почки и он умер. Для нас он был талисманом клиники, мы три года боролись за его жизнь. К сожалению, это было неизбежно — неизлечимая генетическая болезнь превращала ткань почек в воду, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.
Ветеринары лечили кота за свой счет, пытались продлить ему жизнь насколько возможно.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ветеринар уточнил, что подобное заболевание часто губит кошек ориентальной породы. Врачи все это время лечили кота за свой счет: ему подарили домик, игрушки и разрешали гулять на крыльце весной и летом. Уникальный кот с протезами вместо лап умудрялся сбегать, но заботливые ветеринары возвращали его обратно.
— Вся клиника была в трауре. В мире нет другого такого кота, для нас он всегда будет единственным и неповторимым. Сейчас готовим ролик памяти о Рыжем, — сообщил Сергей Горшков.
Рыжий был талисманом клиники, врачи были в трауре.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рыжий и бесстыжий: кот на протезах устраивает побеги от своих врачей-спасителей
Ветеринары сумели вернуть животному подвижность необычным способом. Но питомец не спешит благодарить — кот-проныра пытался сбежать из клиники много раз (подробнее)
«Днем бранятся, а вечером засыпают на одном диване»: коронавирус свел кота и кошку на протезах
Британка по кличке Дымка с необычными лапками оказалась в чужом регионе в ветклинике на карантине из-за закрытых границ и нашла здесь кавалера (подробнее)
«Вот это гонщик!»: новосибирские врачи поставили протез коту, попавшему под трамвай, а он умудрился износить его за полгода
Кот по кличке Кокос удивил ветеринаров — ему пришлось заменить искусственную лапку на новую (подробнее)