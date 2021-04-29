Погода в Новосибирске на 9 мая 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

Не смотря на пасмурную погоду в городе все равно будет тепло.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Погода в Новосибирске на 9 мая 2021 года будет почти по-летнему теплой: такой прогноз дают синоптики сайта «Gismeteo».
— Днем 9 мая будет пасмурно, но дождя не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а к ночи станет немного прохладнее. Температура воздуха составит всего +9 градусов. Возможен ветер с порывами до 9 метров в секунду, — обещают метеорологи.
Прогноз сайта «Яндекс. Погода» менее оптимистичный: в Новосибирске 9 мая температура воздуха поднимется всего до +13 градусов, а к вечеру опустится до +9. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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