9 мая в Новосибирске: куда сходить, мероприятия на День Победы в 2021 году

Губернатор заявил, что готовятся к проведению 9 мая в привычном режиме. Фото: Влад КОМЯКОВ

9 мая в Новосибирске всегда отмечают с размахом: по традиции, на площади Ленина из года в год демонстрируют военную технику, а еще над городом пролетает восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны - МиГ-3 . Но в 2020 году из-за пандемии зрители не смогли присутствовать на празднике и наблюдали за воздушным парадом из окон домов или в онлайн-режиме. Но День Победы в Новосибирске 2021 пройдет в привычном формате.

Над городом пролетают военные вертолеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КУДА СХОДИТЬ 9 МАЯ В НОВОСИБИРСКЕ?

Губернатор Андрей Травников заявил, что область готовится к проведению 9 мая 2021 года в привычном режиме. Глава минобороны Шойгу объявил о том, что парады пройдут в 28 крупных городах, куда по традиции попадает и Новосибирск, но время начала парада еще уточняется (обычно он начинается в 10.00 - прим.авт.).

Еще один важный момент - состоится ли салют 9 мая 2021 года в Новосибирске. Вопрос этот тоже пока решается, и военные объявят о месте и времени накануне праздника.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ 2021

«Комсомолка» выяснила, какие еще мероприятия состоятся в День Победы в Новосибирске 2021, и подготовила праздничную афишу.

Многие в этот день возлагают цветы к Монументу Славы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ТЕАТР

Что: «Перемирие» (18+)

Где: «Красный факел», ул. Ленина, 19

Когда: 9 мая в 18.30

О чем: Вооруженный конфликт на востоке Украины. Четыре солдата во время перемирия сторон получают от командования приказ восстановить на нейтральной территории разрушенный дом, в котором живет беременная женщина — единственная, кто остался жить в деревне, подвергающейся артобстрелам. Противоборствующим героям предстоит провести бок о бок семь дней и попытаться понять правду другой стороны.

Цена: от 400 до 600 руб.

Что: «А зори здесь тихие» (12+)

Где: Новосибирский музыкальный театр, ул. Каменская, 43

Когда: 9 мая в 18.00

О чем: Музыкальная драма «А зори здесь тихие», созданная новосибирским композитором Андреем Кротовым по одноименной повести Бориса Васильева, рассказывает об одном маленьком эпизоде большой войны. В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая война, и они до конца исполнили свой воинский долг.

Цена: от 300 до 700 руб.

Вечером 9 мая новосибирцы будут ждать салют. Фото: Влад КОМЯКОВ

КОНЦЕРТ

Что: Концерт ко Дню Победы (16+)

Где: «Красный факел», ул. Ленина, 19

Когда: 9 мая в 20.00

О чем: В День Победы краснофакельцы предлагают вспомнить песни, которые помогали верить, жить и надеяться, — песни военных лет.

Цена: от 900 до 1100 руб.

Что: Салют Победы (12+)

Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца

Когда: 9 мая в 17.00

Цена: от 300 до 400 руб.

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