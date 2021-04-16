В Оби нашли тело: это может быть парень, упавший в реку, делая селфи

Есть вероятность, что погибший — это 26-летний мужчина, упавший с дамбы ГЭС 19 октября 2020 года. Фото: соцсети

В Новосибирске на дамбе ГЭС обнаружили труп мужчины среднего возраста. Как пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, тело нашли в воде днем 15 апреля, на место выезжали сотрудники полиции.

— Есть вероятность, что погибший — это 26-летний мужчина, упавший с дамбы ГЭС 19 октября 2020 года, — пояснил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, несчастный случай произошел, когда компания молодых людей гуляла на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска. Один из парней захотел сделать селфи, однако поскользнулся и упал в воду. Друзья пытались его спасти, но в результате еще одна девушка упала в воду — она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Позже друзья сибиряка рассказывали КП-Новосибирск, что сами обнаружили в воде тело, возможно принадлежащее их другу, однако из воды его тогда достать не удалось.

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