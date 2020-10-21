В Новосибирске умерла девушка, которая пыталась спасти друга и упала с дамбы

У сибирячки остался маленький сын. Фото: соцсети.

Девушка, которая упала в воду с дамбы ГЭС в Новосибирске, скончалась в больнице. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Следственного комитета по области.

— 23-летняя девушка, которая 20 октября упала в воду с дамбы ГЭС, скончалась в больнице, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СК РФ по НСО.

У погибшей остался сын.

Напомним, трагедия произошла ночью 20 октября. Четверо молодых людей из компании подошли к дамбе, чтобы сделать сэлфи. Девушка и парень сорвались в воду, им на помощь бросились остальные. Сибирячку вытащили на берег без признаков жизни, реанимировали и в тяжелом состоянии увезли в больницу. Парня спасти не удалось.

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