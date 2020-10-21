В Новосибирске умерла девушка, которая пыталась спасти друга и упала с дамбы

У сибирячки остался маленький сын. Фото: соцсети.
Девушка, которая упала в воду с дамбы ГЭС в Новосибирске, скончалась в больнице. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Следственного комитета по области.
— 23-летняя девушка, которая 20 октября упала в воду с дамбы ГЭС, скончалась в больнице, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СК РФ по НСО.
У погибшей остался сын.
Напомним, трагедия произошла ночью 20 октября. Четверо молодых людей из компании подошли к дамбе, чтобы сделать сэлфи. Девушка и парень сорвались в воду, им на помощь бросились остальные. Сибирячку вытащили на берег без признаков жизни, реанимировали и в тяжелом состоянии увезли в больницу. Парня спасти не удалось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирец сорвался с дамбы ГЭС, пытаясь сделать селфи
Три влюбленные парочки всю ночь веселились и катались по городу, снимая видео для социальных сетей, пока не случилась беда (подробнее)